Küba abluka tarihinin en zor yılını atlattı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla geçtiğimiz perşembe günü yapılan basın toplantısında, ABD’nin Küba’ya ekonomik, ticari ve mali abluka uygulayarak gerçekleştirdiği soykırım politikasının tarihinde ilk kez, bir yılda Küba’ya verdiği zararın 5 milyar doları aştığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Parrilla düzenlediği basın toplantısında, bu insanlık dışı politikanın Küba’da gündelik hayata ve ileriye dönük kalkınma planlarına olan zararlarının güncellendiği yıllık raporu paylaştı. Bakan, Covid-19 gerçekliğini dahi umursamadan artarak devam eden, her türlü dış ticaret ve yatırım kuralını açıkça ihlal ederek daha fazla yaptırım uygulayan ABD hükümetinin düşmanca politikasını kınadı.

BM Genel Kurulu’na “ABD’nin Küba’ya Uyguladığı Ekonomik, Ticari ve Mali Abluka’ya Son Verilmesi Gereği” başlığıyla sunulacak olan raporu paylaşan Rodríguez Parrilla, ablukanın Nisan 2019 ve Mart 2020 arasındaki etkilerini anlattı ve bu ekonomik kuşatmanın Küba toplumunun her kesimini etkilediğini belirtti.

Parrilla, Başkan Donald Trump’ın iktidara geldiği günden bu yana, sadece bir yılda doksandan fazla, her hafta en az bir yaptırım kararının alındığını söyledi. Bu durumun Küba halkının daha fazla zorluk yaşamasına neden olduğunu ve ülkenin sosyoekonomik strateji oluşturma yolundaki çabalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Ablukanın, üçüncü ülkelerin, şirketlerin ve diğer ülke vatandaşlarının hukukunu hiçe sayarak sınır ötesi bir şekilde uygulandığının altını çizen Küba Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumu bu acımasız ve müdahaleci politikayı bir kez daha ezici bir çoğunlukla mahkûm etmeye ve BM Genel Kurulu’nda Mayıs 2021’de önerilecek olan kararı onaylamaya çağırdı.

ABD’nin Küba’ya uyguladığı bu soykırım politikasının bir önceki yıl Küba’ya maliyeti 4.3 milyar dolarken, Nisan 2019 ve Mart 2020 arasında 5.6 milyar dolara yükseldi.