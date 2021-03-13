Küba: ABD yasadışı göçü teşvik ediyor

Küba Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinin Kübalılara vize vermeyi reddederek, Küba'dan ABD'ye yasadışı ve potansiyel olarak tehlikeli göç biçimlerini teşvik ettiğini söyledi.

Prensa Latina'nın aktardığına göre Bakanlık Cuma günü yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçü teşvik eden faktörler arasında göçmen ve göçmen dışı vizelerin Havana'daki Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'nda işleme alınmasının ve verilmesinin askıya alınmasıdır" dedi. ABD yılda en az 20 bin vize verme taahhüdünde bulunmuştu.

Bakanlık, Havana'nın güvenli olmayan ve düzensiz göçü durdurmak için çalışmaya devam edeceğine söz verdi.

Açıklama, bir düzineden fazla kişinin bulunduğu Küba menşeli ABD bandıralı bir geminin bu ayın başlarında Bahamalar yakınlarında alabora olması da dahil olmak üzere artan yasadışı göç girişimleriyle ilgili haberlerin ardından geldi.

Göçmen adaylarından 12'si Bahamalar Kraliyet Savunma Kuvvetleri gemisi tarafından kurtarıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi. Kadınlar ve iki çocuk da dahil olmak üzere birkaç kişi kayboldu. Geminin bazı yolcularının kurtarılmadan önce 14 saatten fazla suda yüzdüğü bildirildi.

2017'nin başlarında, o dönemin Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve dönemin ABD Başkanı Barack Obama, tehlikeli yasadışı göçü azaltmayı, insan kaçakçılığını durdurmayı ve ABD'ye giden Kübalılara otomatik sığınma ve ikamet statüsü verilmesini durdurmayı amaçlayan göç konularında ortak bir bildirge imzaladı. O zamandan beri, doğrudan göç yılda büyük ölçüde düştü.

Trump yönetimi, yeni yaptırımlar ve ithalat kısıtlamaları getirerek, insani yardımı engelleyerek, sınır dışı işlemlerini artırarak ve üçüncü ülkelerden olası göçmenlerin girişini engelleyerek Küba-ABD ilişkilerinde yıkıcı bir politikaya imza attı.

2017'de göreve başladıktan sonra Trump, Havana Büyükelçiliği'ndeki personeli de minimuma indirdi ve konsolosluk hizmetlerini Guyana'ya taşıdı. Ocak 2021'de, görevden ayrılmadan sadece birkaç gün önce, Trump, Küba'yı ABD'nin "terörizmin devlet sponsorları" listesine geri koydu.

Biden yönetimi, Küba tarafından Trump dönemi politikaları tersine çevirmeye çağırıldı. Ocak ayında bir "gözden geçirme" yapılacağını doğrulayan yeni yönetim ancak herhangi bir olumlu adım atılmadı.

ABD sınır güvenliği Biden’ın görevdeki ilk aylarında yasadışı göç artışının yükseldiğini, sığınmacı toplama kamplarının dolduğunu ve çok sayıda "refakatsiz çocuğun" Meksika sınırından ülkeye girdiğini bildirdi.