Küba 5. kez İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi

Küba, dün Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi.

Kurula 170 oyla seçilen Küba, BM üyelerinin oylarının yüzde 88'ine sahip olmuş oldu.

İnsan Hakları Konseyi'nin kurucu üyelerinden olan Küba, konseye 5. kez seçilmiş oldu.

Küba Dışişleri Bakanlığı (Minrex), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "bireysel ve toplumsal adaleti sağlayarak adil bir toplumun yaratılması konusunda kararlı olan ülkemiz, 170 Birleşmiş Milletler Genel Konseyi üyesinin gizli, doğrudan ve bireysel oyuna sahip oldu. Bu, adadaki insan haklarının korunmasının ve bu haklardan yararlanılmasının teminatı olan Küba Devrimi'nin insancıl çalışmasına duyulan saygı ve takdirin bir sonucu" dedi.

Minrex, bu adımın "Küba halkının, ABD'nin tek taraflı uyguladığı düşmanlık, saldırganlık ve ekonomik, ticari ve mali ablukanın neden olduğu engeller ve tehditler karşısında kendi kaderini tayin hakkı ve direnişini onurlandırdığını" kaydetti. Minrex, ABD'nin bu hamlelerinin insan haklarının alçakça, büyük ve sistematik bir ihlali olduğunu ve bu alanda ulaşılması hedeflenen başarıların önünde bir engel teşkil ettiğini vurguladı.

Küba DIşişleri Bakanlığı, "Bu, aynı zamanda Kübalı erkek ve kadınların, tüm haklardan yararlanılması ve ülkenin insan hakları alanında uluslararası çalışmalarda geniş bir şekilde yer alması konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğinin tanınması anlamına geliyor. Bu, ülkenin bu alanda saygılı, samimi ve açık diyalog sağlanmasına ilişkin eşsiz arzusunu somut gerçeklerle gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Minrex'in açıklamasında, "Küba, diyalog ve işbirliğini savunan bir gelişmekte olan ülke olarak, cezalandırıcı yaklaşım ve seçiciliğin aksine, herkesin tüm insan haklarından yararlanabilmesinin sağlanması ve bu haklarını koruması amacıyla İnsan Hakları Konseyi'nde kendi yapıcı sesini duyuracak" denildi.