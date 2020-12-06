Küba 4. aşısının klinik denemelerini başlattı

Küba, ülkenin doğusundaki Santiago de Cuba kentinde, Abdala (CIGB-66) adlı Covid-19'a karşı yeni aşı adayının klinik denemesine başladı.

Abdala, bu daldaki ürünlerin araştırma, geliştirme, üretim ve dağıtımına adanmış bir kurum olan Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (CIGB) tarafından geliştirildi.

Cuma günü CIGB, sürecin "klinik çalışmanın ilk aşamasında" olduğunu ve denemelerin 16 Şubat 2021'e kadar devam edeceğini belirterek denemenin başladığını duyurdu.

Araştırmanın bu aşaması CIGB'in aktardığına göre "200 gönüllüden oluşuyor ve doktorlar, hemşireler ve laboratuvar çalışanları da dahil olmak üzere 40'tan fazla sağlık uzmanını içeriyor".

Bilim kurumunun Öğretim ve Araştırma Bölümü başkanı Liudmila Risset Castro, yerel basına, sürecin önümüzdeki hafta başlayan dozların kas içi uygulamasını da içerdiğini söyledi.

Denemeler, Abdala'nın (CIGB-66) etkililiğini, etkililiğini ve immünojenitesini test etmek amacıyla Santiago de Cuba'daki Saturnino Lora Hastanesi'nde merkezileşecek. Risset Castro, hazırlık sürecinin bir parçası olarak, sağlıklı veya kontrollü kronik hastalıkları olan tüm yetişkin deneklerin önceden titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

Abdala, Küba'nın başkentindeki CIGB'den araştırmacıların çalışmalarının sonucudur. Aday, bu aşama için İlaç, Ekipman ve Tıbbi Cihazların Devlet Kontrol Merkezi'nden (Cecmed) izin aldı.

Şu anda sosyalist cumhuriyetin dört aşı adayı var: Soberana 01, Soberana 02, Abadala ve Mambisa.