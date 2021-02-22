KSN Lojistik işçilerin haklarını ödemiyor: İşçiler mücadeleye başlıyor!

Merkezi İstanbul, Ümraniye, Esenşehir Mahallesi’nde bulunan KSN Lojistik firması, mali kriz ve pandemi bahanesiyle işçilere ödeme yapmıyor.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı’nda bir araya gelen işçiler, uzun süredir düzensiz ödeme yapıldığını ve bir süredir ise hiç ödeme yapılmadığını belirterek mücadeleye başlayacaklarını belirtti. Pandemi döneminde işten çıkarmanın yasak olmasına rağmen şirkette çıkışlar yapıldığını belirten işçiler, bazı işçilerin de ücretsiz izne çıkarıldığını ifade etti.

KSN Lojistik firmasının, Türkiye’de 1982 yılından bu zamana oto yedek parça, mobilya, tekstil gibi birçok sektör genelinde büyük firmalarla çalıştığını belirten işçiler İzmir, Bursa, Ankara ve Adana’da çalışan diğer işçilerin durumlarının da benzer olduğunu belirttiler.

PE’ye yaşadıklarını anlatan işçiler evlerine haciz geldiğini, kiralarını, banka kredilerini ve diğer borçlarını ödeyemez hale geldiklerini belirterek, firmanın işlerinin devam ettiği ve bunu başka depolar ve şirketler üzerinden yaptığı bilgisini paylaştılar.

Hakları için PE Ağı’yla beraber mücadele etmeye başlayan işçiler, bütün KSN Lojistik emekçilerini birlikte hareket etmeye çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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