KSN Lojistik işçileri şirketin genel merkezi önünde eylem yaptı

Pandemi bahanesiyle işçilerin haklarını gasp eden merkezi İstanbul, Ümraniye, Esenşehir Mahallesi’nde bulunan KSN Lojistik firması önünde bugün eylem yapıldı.

Şirketin genel merkezi önünde eylem yapan ve içeride 2 yıla varan alacakları olduğunu söyleyen işçiler patron Orkun Karayel'e seslenerek, "İçeride olan tüm ücretlerimiz derhal ödensin" dedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ücretlerinin, yemek paralarının ve mesailerinin ödenmediğini söyleyen işçiler, yaşamlarını sürdüremediklerini anlattı:

"KSN Lojistik bünyesinde çalışma yürüten firmaların tedarikçiliğini yaptık. Hergün 12 saatin üzerinde tehlikeli çalışma koşullarına rağmen çalıştık. Patron Orkun Karayel maaşlarımızı zamanında ödemedi, 8 aydır yemek parası vermedi, maaşlarımız her ay geriden geldi. Birçok arkadaşımız hakları ödenmeden işten çıkartıldı ya da istifaya zorlandı. Yetkililer bizleri oyalamak için bahaneler üretti. Bizler bu hak gaspına sessiz kalmıyoruz.

Patron zenginlik içinde yaşarken bizler kiralarrımızı ödeyemiyoruz, evlerimize icra geliyor. Artık sessiz kalmayacağız. İçeride olan tüm ücretlerimiz derhal ödensin!"

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