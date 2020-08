Krizin merkezindeki kurum mercek altında: Merkez Bankası’nı Boğaziçili iki ‘parlak’ ekonomist yönetiyor

Son yıllarda uygulamalarıyla tartışılan Merkez Bankasını fiilen Boğaziçi çıkışlı iki ekonomistin yönettiği iddia edildi. Sözü edilen ekonomistler Dr. Emrah Şener ve Dr. Oğuzhan Özbaş. Şener ve Öztaş MB Yönetim Komitesi’nin Başkan dışında kalan dört üyesinden ikisi. Yönetim Komitesi üyeleri aynı zamanda Başkan Yardımcısı sayılıyor. Şener ve Özbaş dışındaki üyeler Dr. Uğur Namık Küçük ve Murat Çetinkaya. Bununla birlikte Boğaziçi çıkışlı iki yardımcının bütün kararların alınmasında etkili olduğu iddia ediliyor.

MB kanununa göre Yönetim Komitesi, Başkanın başkanlığı altında dört Başkan Yardımcısından oluşuyor. Başkan Yardımcıları Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir süre için atanıyor.

Yönetim Komitesi’nin görevleri ise şöyle sıralanıyor:

“Başkanca lüzum görülen hallerde, Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları önceden inceleyerek, Banka Meclisine yapılacak teklifleri hazırlamak,

Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamak,

Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin kararına bırakılan hususlarda karar almak,

Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak,

Atanmaları Banka Meclisince yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayin, aylıklarını tespit, işten çıkarma ve emeklilik gibi işlemleri yapmak.”

Atama yazısı Wikileaks'ta

Boğaziçi çıkışlı Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener 1978’li. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. London School of Economics’te Ekonomi-Finans Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Imperial College London’da Matematiksel Finans üzerine Doktora derecesini aldı.

Şener, Londra’da HSBC ve Citibank’ta görev yaptıktan sonra Bank of America’nın Yapılandırılmış Ürünler Grubunda Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı iş birliği ile Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı’nın Direktörlüğünü yürüttü. Şener, 2 Eylül 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Şener’in adı Wikileaks belgelerinde de geçiyordu. Burada yer alan belgede dönemin MB Başkanı Murat Çetinkaya Berat Albayrak’a ikilinin MB Başkan Yardımcılığına atanması için bilgi veriyordu. Murat Çetinkaya daha sonra Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı ve yerine Murat Uysal atandı.

Şener MB Başkan yardımcılığına atandıktan sonra dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Emrah Şener'in atanması ile ilgili twitter üzerinden yorumda bulunmuş, Şener'in “en iyi ve en parlak ekonomistlerden biri” olduğunu iddia etmişti.

Doçent Dr. Oğuzhan Özbaş ise Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliğini bitirdikten sonra, Carnegie Mellon University’de Endüstriyel Yönetim üzerine yüksek lisans, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management’ta Finansal Ekonomi doktorası yaptı. University of Southern California, Marshall School of Business’da MBA ve doktora programlarında finans dersleri verdi. Özbaş, atanmadan önce Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yapı Kredi Finans Kürsüsü Profesörü olarak görev yapıyordu.