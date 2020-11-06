Kriz sürüyor: İşte ABD seçimlerindeki son durum

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimin ardından oy sayım işlemleri hâlâ tamamlanmadı.

Özellikle Biden taraftarlarının postayla oy kullanması ve bu oyların tasnifi işleminin uzun sürdüğü belirtilirken, gerilim de sürüyor.

Trump, birçok yerde önde gitmesine rağmen usulsüzlükle sonuçların çalınmaya çalışıldığını öne sürerken, oy sayımının durdurulması için mahkemeye gitmiş ancak ret yanıtı almıştı.

Sayımların sürdüğü eyaletlerde tablo hâlâ netleşmezken, son durum Biden'ın lehine görünüyor.

İşte tartışmalı ve sayımın sürdüğü eyaletlerdeki son durum:

Georgia

16 delegesi bulunan bu kritik eyalette sayımların başından bu yana Trump önde gidiyordu. Ancak sayım işlemlerinin yüzde 99'u tamamlanırken, Biden ile oy farkı 1400'e kadar inmiş durumda. Eyalette ağırlığı posta yoluyla kullanılan 14 bin oyun daha sayılacağı belirtiliyor. Trump bu sayım işlemlerinde de usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor.

Pensilvanya

Gerilimin yüksek olduğu ve tam 20 delegenin bulunduğu eyalette de sonuçları uzun süre Trump önde götürmüştü. Ancak tabloda sona yaklaşılırken aradaki oy farkı eridi. Bunda da en önemli etken Biden taraftarlarının posta yoluyla kullandığı oylar oldu. Trump Pensilvanya'da da usulsüzlük yapıldığını öne sürerken, oyların yüzde 95'inin sayıldığı eyalette oy farkı 18 bine kadar düşmüş durumda.

Öte yandan ABD Posta Servisi, Pensilvanya eyaletinde 1700 posta oyunun teslim edilmek üzere dağıtım merkezinde olduğunu açıkladı.

Nevada

Biden'ın önde götürdüğü bu eyalette oyların yüzde 84'ü sayılırken, 6 delegeli eyalette oy farkı şu an 12 bin civarında.

Arizona

Biden'ın resmen kazandığı ilan edilen eyaletlerden olan Arizona'da ise arada bulunan büyük farkın eridiği görüldü. Oy farkının yüz binin üzerinde olduğu eyalette fark 46 bine düşerken, sayılacak 293 bin oy daha bulunduğu belirtiliyor.

North Carolina

Trump'ın önde götürdüğü 15 delegeli eyalette oy farkı 70 binin üzerinde. Oyların ise yüzde 94'ü sayılmış durumda.

Alaska

Oyların yüzde 50'sinin sayıldığı 3 delegeli bu eyalette ise Trump açık ara önde gidiyor. Eyalette yüzde 62'ye 33'lük bir fark bulunurken, oyların yarısı henüz sayılmamış durumda.

Tartışmalı eyaletler

Yukarıda eyaletlerin neredeyse tamamında Trump'ın yaptığı itirazlar ve mahkeme başvuruları bulunurken, şu ana kadar hepsi reddedilmiş durumda. Trump'ın mahkemeye götüreceğini söylediği diğer iki eyalet ise 10 delegeli Wisconsin ve 16 delegeli Michigan.

Bu iki eyalette seçimleri önde götüren, posta oylarının devreye girmesi sonrası kaybeden Trump, "hile" yapıldığını belirterek mahkemeye gideceğini dile getirdi.

Kim, nasıl kazanır?

Biden, şu anda kazandığı açıklanan eyaletlerden Arizona'yı, mahkemeye gideceği söylenen Wisconsin ve Michigan'ı elinde tuttuğu ve bunlara yine önde olduğu Nevada'yı eklediğinde 270 delegeye ulaşıp seçimi kazanıyor. Biden'ın bunlar dışında sayımda iyice yaklaştığı Pensilvanya ve Georgia'yı alması durumunda ise delege farkı açık ara bir hal almış olacak.

Trump'ın seçimi kazanması mevcut tabloda çok daha zor görünüyor. Trump'ın Pensilvanya, Georgia, North Carolina da önde olduğu yerleri elinde tutması ve bunlara ek olarak geride olduğu Arizona, Nevada'dan birini de kazanması gerekiyor.