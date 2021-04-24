Kripto para platformu sahibi gözaltına alındı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin Ceo'su İlker B.'nin Menteşe ilçesindeki villasına girmeye çalışan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

"Yatırımcı olduklarını" belirten 2 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İlker B. de dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin’e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik” dediği, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan İlker B.'ye ilişkin ise soruşturma sürüyor.