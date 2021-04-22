Kremlin'den Zelenskiy yanıtı: Putin gerekli görürse...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donbass'ta buluşma önerisiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Peskov sözkonusu teklife Putin'in "eğer gerekli olduğunu düşünürse kendisinin yanıt vereceğini" söyledi, Putin'in tekliften haberdar edildiğini de sözlerine ekledi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında Peskov'a Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Batı ülkelerine Rusya'yı SWIFT ödeme sisteminden çıkarmaları için yaptığı çağrı da soruldu. Peskov bu sorunun Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yöneltilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy önceki gün Facebook'tan paylaştığı bir video mesajda Putin'e Donbass'ta buluşma önerisinde bulunmuştu.