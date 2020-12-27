Kremlin'den Putin-Erdoğan açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel ilişkinin, ihtilaflı konuların uyumlu şekilde çözülmesini mümkün kıldığını belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Peskov, şunları söyledi:

“Rusya ile Türkiye arasında elbette ki çok çeşitli ikili ilişkiler var. Ve bu bağlamda iki devlet, birbirine bu şekilde davranan, birbirini söz sahibi ve eylem adamı olarak gören liderler tarafından yönetildiği taktirde, bu, arada anlaşmazlıklar çıksa ve çıkar çatışması olsa bile, liderlerin bu yapıcı tutumunun durumdan uyumlu şekilde çıkacağının teminatıdır.”

Sputnik'in aktardığına göre Peskov “Rusya ve Türkiye, bölgemizdeki güvenlik ve istikrara önemli katkı sağlayabilecek ve sağlaması gereken en büyük ülkelerdir. En azından savaşın olmaması için gerekeni yapmalılar" dedi.