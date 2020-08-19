Kremlin'den Belarus açıklaması: Askeri yardımda bulunmamıza şu an için gereksinim yok

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, protestoların devam ettiği Belarus’a askeri yardımda bulunmayı planlayıp planlamadıkları sorusuna, “Şu an için böyle bir gereksinim yok, Belarus liderliğinin kendisi de böyle bir gereksinimlerinin olmadığını söyledi” diye yanıt verdi.

Rusya’nın nasıl bir durumda Belarus’a askeri anlamda yardımda bulunacağının sorulması üzerine ise Peskov, bu konuda varsayıma dayalı tartışmalar içine girmeyeceğini belirtti.

Sputnik’in aktardığına göre Kremlin Sözcüsü, “Rusya’nın Belarus sınırına askeri araçlar gönderdiği” yönündeki bir soruya ise, “Rusya Federasyonu’nun topraklarının tamamında Rus askeri araçları bulunmaktadır, o nedenle burada yorum yapmamı gerektiren bir mesele görmüyorum” yanıtını verdi.

Peskov, Belarus’ta seçim sonuçlarının açıklanmasından beri devam eden protestolar ve grev çağrıları hakkındaysa, “Mevcut durumda mühim olan, (duruma) dışarıdan hiçbir tesir ve hiçbir müdahale olmamasıdır. Ancak maalesef böyle müdahale girişimleri görüyoruz” dedi.

Dış güçlerin Belarus’ta olup bitene müdahalesinin “kabul edilemez” olduğunu kaydeden Peskov, bahsettiği müdahalenin tam olarak nereden geldiği sorusuna ise şu anda yanıt vermeyi tercih etmeyeceğini söyledi. Peskov ülkede olanların Belarus’un iç meselesi olduğunu ve bu ülkenin halkı tarafından çözümlenmesi gerektiğini de ekledi.