Kremlin'den ABD'nin siber saldırı suçlamasına 'Rusofobi' yanıtı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun resmi kurumlara yönelik siber saldırılarda Rusya’nın parmağı olduğu yönündeki açıklamalarıyla ilgili sorular karşısında “Rusya’nın bu tür saldırılarla ve özellikle de bu saldırıyla alakası bulunmuyor. Bunu resmi olarak ve kararlılıkla belirtiyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü, "Rusya'nın bir takım olaylara karışması ile ilgili her türlü suçlamanın kesinlikle asılsız ve daha ziyade her olayda körü körüne kullanılan Rusofobinin devamı" niteliğinde olduğunu vurguladı.

ABD’de siber saldırılarla ilgili tartışmanın, "söz konusu saldırılara ABD’nin maruz kalması nedeniyle büyüdüğünü" belirten Peskov, “Kesinlikle bu tartışmanın bizimle herhangi bir alakası yok” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov, ABD’nin olası girişimleriyle ilgili bir soruya ise "son zamanlarda ABD’nin eylemlerinin pek öngörülebilir olmadığı" yanıtını verdi.

Geçen Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkenin resmi kurumlarına yönelik siber saldırılarda Rus hackerların parmağı olduğunu, şu ifadelerle ileri sürmüştü:

“Bu tür vakaları, yani ABD'ye bedel ödetebilecekleri noktalara nüfuz etmek için asimetrik potansiyeli kullanma girişimlerini çok uzun süredir görüyoruz. ABD hükümetinin sistemlerine ve şimdi de dünyanın her yerindeki özel şirketlerin ve hükümetlerin sistemlerine kod yerleştirilmesi için üçüncü taraflara ait bazı yazılımları kullanmaya dönük önemli çaba sarf edildiğini söylemek yeterli. Bu çok önemli bir çabaydı ve sanırım şimdi bunu Rusların gerçekleştirdiğini gayet net bir şekilde söyleyebiliriz.”