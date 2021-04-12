Kremlin: Ukrayna'yla savaşa doğru gitmeyi planlamıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşa doğru gitmeyi planlamadığını söyledi.

Devlet televizyonu Russia-1'e konuşan Peskov, "Tabii ki kimse genel olarak savaşa doğru gitmeyi planlamıyor, kimse böyle bir savaşın ihtimalini kabul etmez. Aynı zamanda kimse, Ukrayna'da iç savaş ihtimalini kabul etmez" diye konuştu.

Öte yandan, Peskov, Moskova'nın Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusun yaşadığı bölgedeki gelişmelere tepkisiz kalmayacağını sözlerine ekledi. Peskov, "Rusya, çatışmaların durması için olabilecek tüm çabaları gösteriyor. Bunu yorulmadan söylemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Donbass'ta ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar son haftalarda yoğunlaşırken, Ukrayna Rusya'yı kuzey ve doğu sınırlarına ve Kırım'a askeri yığınak yapmakla suçlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki 'eylemlerinden' endişeli olduğunu belirterek 'Rusya umursamaz ve saldırgan davranırsa sonuçları olur' ifadesini kullanmıştı.