Kremlin: Türkiye'nin Kırım tutumumuzu er geç anlayacağından eminiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Kırım meselesinin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere yansımalarını değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kırım konusunu Moskova-Ankara hattındaki ihtilaflı konulardan biri olarak tanımlayan Peskov, "Türkiye'nin Kırım tutumunu kabul etmiyoruz ve kendi tutumumuzu sabırlı bir şekilde izah etmeyi sürdürüyoruz. Türk meslektaşlarımızın ve partnerlerimizin Rusya'nın tutumunun doğruluğunu ve haklılığını er ya da geç anlayacağından eminiz" dedi.

Peskov, Moskova ve Ankara arasındaki Kırım'la ilgili ihtilafın iki ülkenin ilişkilerini etkilemediğini belirterek "Bizim için Kırım sorunu diye bir sorun bulunmuyor" dedi.

AKP'nin Kırım tutumu

AKP iktidarı, Rusya'nın Kırım ilhakının yasa dışı olduğunu savunarak, ilhakı tanımadığını söylüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz Temmuz ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı'na yaptığı ziyarette, "Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız" demişti.