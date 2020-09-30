Kremlin: Türkiye'nin Azerbaycan'a destek açıklamalarını kabul etmiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a destek açıklamalarını onaylamadıklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına Rusya'nın nasıl baktığı Peskov'a soruldu.

Peskov, "Elbette bu tür açıklamaları desteklemiyoruz, kabul etmiyoruz. Dün de söylediğim gibi, yangına körükle gidilmemeli. Tüm bölge ülkelerini itidale, çatışmanın taraflarını da askeri faaliyetleri derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Basın toplantısında Ermenistan tarafından yapılan ve daha sonra Türkiye ve Azerbaycan tarafından tekzip edilen Su-25 savaş uçağının düşürüldüğüne dair açıklamalar anımsatıldı.

Rusya ordusunun askeri faaliyetlerin sürdüğü cephe hattındaki duruma ilişkin bilgileri çok dikkatli bir şekilde takip ettiğini ve kendisinin bu konuda açıklama yapamayacağını kaydeden Peskov, "Tüm bilgiler titizlikle inceleniyor. Uluslararası liderlerin yaptığı açıklamaları da titizlikle not alıyoruz" demekle yetindi.

Azerbaycan'dan düşen 2 Su-25 uçağına dair açıklama

Öte yandan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in danışmanlarından birisi, Ermenistan’ın iki Su-25 uçağının bir dağa çarparak düştüklerini söyledi, uçaklardan birisinin Türk jetleri tarafından vurulduğunun ise doğru olmadığını kaydetti.

Azerbaycan lideri Aliyev’in dış politika danışmanı Hikmet Gadjiyev ellerindeki bilgilere göre dün Ermenistan’ın iki Su-25 uçağının havalandığını, her ikisinin de bir dağa çarparak düştüklerini savundu.

Gadjiyev Su-25 uçaklarından birisini Türkiye’ye ait bir F-16’nın düşürdüğü biçimindeki açıklamaları ise "Ermenistan’ın dezenformasyonu" olarak tanımladı. Aliyev’in danışmanının açıklaması, Ermenistan’ın dün Türkiye tarafından düşürüldüğünü öne sürdüğü bir Su-25 uçağının enkazına ilişkin görüntüleri yayınlamasını izledi.

Ermenistan, Türkiye tarafından düşürüldüğünü öne sürdüğü Su-25 uçağının enkaz görüntülerini yayınladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu uçağın düşmesiyle hayatını kaybeden pilotun ismini bugün Valeri Danelin olarak açıklamıştı.

Ankara da Bakü de dün Ermenistan hava sahasında bu ülkenin bir uçağının düşürüldüğü suçlamalarını reddetmişti.