Kremlin Sözcüsü, Putin'e koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasını yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil Rus bürokratları ve sermayedarları kapsayan "elit kesime", henüz test aşamasından önce koronavirüs aşısına erişim sağlandığına dair haberi yalanladı ve aşının öncelikle risk grubundaki kişilere yapılacağını söyledi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Dmitriy Peskov "Bu [aşı] henüz onaylanmadı. Devlet başkanının ruhsatsız bir aşı kullanması iyi olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Kremlin sözcüsü, "bildiği kadarıyla", Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) başkanı Kirill Dmitriev'in kendi aşılarından birini test ettiğini söyledi. Peskov, başkanlık yönetiminde Covid-19'a karşı aşı olan gönüllülerden haberdar olmadığını söyledi. Sözcü, kendisinin zaten hastalıktan kurtulduğu için bir aşıya ihtiyaç duymadığını da belirtti.

Peskov, "Aşı geldiğinde, her şeyden önce en çok ihtiyaç duyan risk gruplarındaki insanlar için ilk ulaşılabilir olacak" dedi.