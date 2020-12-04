Kremlin Sözcüsü Peskov: Karabağ'a statü verilmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesinde Erivan ve Bakü arasında varılan anlaşmaya ve Kırım meselesine ilişkin açıklamada bulundu.

RT'de yer alan habere göre Peskov, Karabağ'a statü verilmeyeceğini belirterek, "Karabağ'ın kime ait olduğu BM Güvenlik Konseyi kararlarında gösteriliyor. Rusya'nın bu konudaki tavrı değişmedi. Genel anlamda hiçbir ülkenin tutumu değişmedi" dedi.

Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Karabağ'ın bağımsızlığını Ermenistan'ın dahi tanımadığı yönündeki açıklamasını hatırlattı.

'Kırım meselesi en büyük anlaşmazlıklardan biri'

Diğer yandan Kırım meselesine de değinen Sözcü, bunun Ankara ile Moskova arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri olduğunu belirtti.

Peskov, "Kırım konusunda taban tabana zıt bir bakış açılarına sahibiz. Bu konudaki tutarlı duruşumuzu Türk meslektaşlarımıza iletmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.