Kremlin: Rus askerler Ukrayna sınırında gerekli görüldüğü sürece kalmaya devam edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Ukrayna sınırındaki Rus birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, Rus askeri birliklerin Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ne kadar kalacağıyla ilgili sorulara "Askeri yönetimimiz ve Vladimir Putin tarafından ne kadarlık bir süre uygun görülürse o kadar kalacak" yanıtını verdi.

Peskov, Rus birliklerin sınıra yakın bölgelere kalıcı olarak mı yoksa belirli bir süre için mi konuşlandırıldığının sorulması üzerine "Bunu size kesin olarak söyleyemem. Birliklerimizin konuşlandırılmasına ve farklı noktalara kaydırılmasına ilişkin planlar hakkında bilgi sahibi değilim" dedi.

Peskov, "Daha önce defaatle söylediğim şeyi bir kez daha tekrar ediyorum; Rusya kimseyi tehdit etmedi ve etmiyor, kimse için tehdit oluşturmuyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya topraklarında gerekli ve uygun görülen bölgelerde bulunuyor" açıklamasında bulundu.