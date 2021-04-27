Kremlin: Putin, Zelenskiy'le Donbass'taki çatışmaları istişare edemez

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Putin ve Zelenskiy arasındaki olası diyaloğun içeriğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Rusya ve Ukrayna devlet başkanları arasındaki diyalog, sadece ikili ilişkilerdeki sorunları kapsayabilir. Yani bu diyalog, Ukrayna'nın güneydoğusundaki çatışmalara çözüm bulma amacından yola çıkılarak gerçekleştirilemez" diyen Peskov, Kiev için tek doğru adımın Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk'la doğrudan diyalog kurmak ve Minsk anlaşmalarını uygulamak olacağını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin'in Zelenskiy'in Putin'le diyalog kurma inisiyatifini memnuniyetle karşıladığını ancak Donbass'taki durumun bu görüşmenin konusu olamayacağını kaydeden Peskov, Rusya'nın bu çatışmanın tarafı olmadığını vurguladı.

Peskov, Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak'ın Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisiyle sürekli temas halinde olduğunu da belirtti.

Putin, Zelenskiy'in görüşme teklifine yanıt vermişti

Putin, kendisine Donbass'ta görüşme teklifi yapan Zelenskiy'le Moskova'da ikili ilişkileri görüşmeye her zaman hazır olduğunu söylemişti.

Ukrayna'daki mevcut yönetiminin son dönemde ikili ilişkileri bozmaya yönelik birçok adım attığını ve elbette bundan sadece üzüntü duyduklarını kaydeden Putin, Zelenskiy'in ikili ilişkileri onarmak istemesi halinde bunu memnuniyetle karşılayacaklarını vurgulamıştı.

Zelenskiy'in teklifiyle birlikte "Bu görüşmede neleri konuşmak istiyoruz?" sorusunun akıllara geldiğini belirten Putin, "Eğer Donbass'ın sorunları konuşulacaksa, o zaman Ukrayna yönetimi öncelikle Donetks ve Lugansk'ın yöneticileriyle buluşmalı, daha sonra bu sorunları üçüncü ülkelerin temsilcileriyle ele almalı. Mevcut durumda üçüncü ülke Rusya'dır" diye eklemişti.