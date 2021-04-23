Kremlin: Putin ve Lukaşenko iki ülkenin birleşmesini konuşmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun 22 Nisan'da Moskova'da yaptıkları görüşmelerde iki ülkeyi tek bir devlet haline getirmeyi tartışmadıklarını söyledi.

Konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken Peskov "Hayır, devletlerin tek bir devlette birleşmesi tartışılmadı" dedi. Öte yandan Peskov "Entegrasyon konularına gelince, entegrasyon kalıcı bir süreçtir, yaşayan bir mekanizmadır. Entegrasyon konuları her zaman gündemdedir." ifadelerini kullandı.

Peskov, Lukaşenko'nun yakın gelecekte nasıl bir açıklama yapacağını bilmediğini söyleyerek "Bunun farkında değilim. Bildiğiniz gibi, şu ana kadar hiçbir açıklama yapılmadı, bu yüzden biz de burada, tıpkı herkes gibi, neyle ilgili olduğunu bilmiyoruz" dedi.

17 Nisan'da Belarus lideri, başkanlığının "en önemli kararlarından birini" vereceğini duyurdu ancak herhangi bir ayrıntı açıklamadı, yalnızca bunun büyük olasılıkla bir başkanlık kararı olacağını açıkladı.