Kremlin: Putin-Biden zirvesini konuşmak için henüz erken

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın olası bir yüz yüze görüşmesinin ayrıntılarından söz etmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Putin ile Biden'ın dünkü telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın önümüzdeki aylarda üçüncü bir ülkede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin ele alınacağı bir zirve yapılmasını önerdiği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruya verdiği yanıtta "Bu toplantının ayrıntıları hakkında konuşmak için henüz erken. Bu yeni bir öneri ve üzerinde çalışılıp incelenmesi gerekir" dedi.

Peskov Putin ile Biden'ın mevcut diplomatik kanallarda tartışıldıktan sonra bu türden bir toplantıya karar verilmesinde anlaştıklarını da belirtti. Olası bir zirvede Ukrayna'nın güneydoğusundaki durumun gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya ise Peskov "Bu türden bir toplantı için hazırlık yok, bu nedenle bu konuyu gündeme almak için henüz çok erken" yanıtını verdi.