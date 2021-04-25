Kremlin: Putin-Biden görüşmesi Haziran'da olabilir

Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yüz yüze görüşmesine ilişkin bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov Rossiya 1 televizyonuna verdiği mülakatta Putin ile Biden arasındaki yüz yüze görüşmenin Haziran ayında gerçekleşmesinin olası olduğunu ancak görüşmeye ilişkin nihai kararın bir dizi etkene bağlı olarak verileceğini söyledi.

TASS'ın aktardığına göre Uşakov zirveye ilişkin henüz çalışma aşamasına geçilmediğini ancak Washington'dan gelen sinyalin değerlendirildiğini belirterek "Elbette birçok faktöre bağlı olarak bir karar vereceğiz" dedi.

Zirvenin Haziran ayında gerçekleşebileceğini belirten Uşakov ancak başka tarihlerin de sözkonusu olduğunu ifade etti.

Biden ile Putin 13 Nisan'da bir telefon görüşmesi yapmıştı. Beyaz Saray görüşmede Biden'ın Putin'e "gelecek aylarda üçüncü bir ülkede" bir zirve önerdiğini duyurmuştu. Biden daha sonra yaptığı bir açıklamada Putin'e "bu yaz Avrupa'da" görüşmeyi önerdiğini söylemişti.