Kremlin: Nord Stream 2'ye yönelik yaptırımlar 'kovboy' saldırısıdır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 TV kanalında "Moskova. Kremlin. Putin" programına verdiği söyleşide, ABD'nin Nord Stream 2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımlarının bir kovboy saldırısı veya düşmanca bir ele geçirme olduğunu söyledi.

Peskov, "Bu, kesinlikle ortaya gizlenmemiş bir kovboy saldırısı veya düşmanca bir ele geçirmedir... Buna başka nasıl denilebilir?" şeklinde konuştu.

Peskov, doğalgaz boru hattıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve bu projenin bitmek üzere olduğunu vurguladı.