Kremlin, Lukaşenko'nun silahlı görüntüleri hakkında yorum yapmayı reddetti

Pazar akşamı Belarus lideri Lukaşenko, Minsk'teki cumhurbaşkanlığı sarayına helikopterle indi ve elinde şarjörü takılmamış bir saldırı tüfeği tutarken görüldü.

Kremlin, kitlesel protestoların ortasında Pazar akşamı Minsk'teki cumhurbaşkanlığı konutu yakınında Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ve 15 yaşındaki oğlu Nikolay olduğu iddia edilen kişinin görüntüleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kremlin'in Belarus liderinin protestolara verdiği tepkiyi "orantılı" olarak görüp görmediği sorusuna yanıt olarak "Sorunuza cevap vermeyeceğim" dedi.

Kendisine elinde tüfek olan oğlu Nikolay olduğu tahmin edilen eşlik ettiği videoda Lukaşenko, hükümet karşıtı kitlesel protestolar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayını koruyan güvenlik görevlilerine yaklaştı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca onlara protestoculara yönelik "her şeyi yoluna koyma" sözü verdi.