Kremlin: Karabağ için yarın Moskova'da üçlü görüşme yapılacak

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimiyle 11 Ocak 2021’de Moskova’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın katılımıyla üçlü bir görüşmenin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, görüşmede 9 Kasım 2020’da Dağlık Karabağ’a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi de planlar arasında.

Görüşmede çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlanması, ayrıca ticaret, ekonomi ve ulaşım ağlarının önündeki engellerin kaldırılması ve bunların geliştirilmesi konularının üzerinde durulacak.

‘Dağlık Karabağ’a yönelik bir belgenin imzalanması planlanmıyor’

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorkyan, Facebook’taki açıklamasında, yarınki görüşmede Karabağ’daki sorunların çözümü ya da bölgesel başka bir mesele üzerine bir belgenin imzalanmasının planlanmadığını söyledi.

Gevorkyan, “Görüşmenin gündemindeki konular üzerinde, yani ekonomi alanında, esir değişimi ve kayıplarla ilgili konular üzerinde bir anlaşmaya varılırsa, toplantı sonrasında ortak bir bildiri imzalanması mümkün” ifadelerini kullandı.