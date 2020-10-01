Kremlin: Elimizde Navalnıy'ın CIA'den talimatlar aldığına dair istihbarat var

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitriy Peskov, Berlin'in Rus aşırı sağcı muhalif figür Aleksey Navalnıy'ın Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiğine dair hala iddialarını destekleyecek kanıta sahip olmadığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Rus muhalefet figürü Navalnıy'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile işbirliği yaptığına dair istihbarat aldıklarını söyledi. Peskov'un açıklaması, şu anda Almanya'da bulunan Rus ırkçı lider Navalnıy'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iddia edilen zehirlenmenin arkasında olduğunu iddia etmesinden saatler sonra geldi

Peskov şöyle konuştu:

"Bu hasta, Batı gizli servislerinde çalışan biri değil; Batı gizli servisleri ona çalışıyor, bu daha kesin bir ifade. Evet, böyle bir bilgiye sahibiz, daha da spesifik olabilirim: CIA çalışanları, onunla birlikte çalışıyorlar, [Navalnıy] ilk kez onlardan farklı talimatlar almıyor"

Sözcü ayrıca, Navalny'nin Başkan Putin'e yönelik suçlamaları söz konusu olduğunda, bunların ciddiyet içerimediğini söyledi. Peskov, "Rusya Devlet Başkanı'na yöneltilen bu tür suçlamaların kesinlikle temelsiz ve kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Üstelik söz konusu beyanda bazı ifadelerin aşağılayıcı, son derece küçük gören ve kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Berlin'deki hastayla vakayı araştırmak ve nedenlerini belirlemek istiyoruz. Bunu yapmak için, zehirlenmenin izlerini ve analizde bulanlardan bilgi almamız gerekiyor." dedi. Almanya, Rus muhalif figürün "Noviçok" kullanılarak zehirlendiğini iddia etti, ancak bu konuda verileri paylaşmayı reddediyor.

Günün erken saatlerinde Navalnıy, Almanya menşeli Der Spiegel'e "suçun arkasında Putin olduğu ve bu konuda başka bir ihtimalin olmadığı" konusunda "ısrar ettiğini" söyledi.

Putin'in Navalnıy'ın tedavisine dahil olup olmadığı sorulduğunda, Peskov da bunu doğrulayamayacağını söyleyerek, Rus muhalif figürün "Omsk doktorlarının tedaviye dahil olduğunu kesinlikle biliyorum" dedi.

Navalnıy vakası: Ne olmuştu?

Rusya'da ırkçı, göçmen karşıtı ve Rus üstünlükçü ufak çaplı bir muhalif partinin lideri olan Navalnıy, 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya uçarken ağır bir şekilde hastalandı. Daha sonra, komaya giren ve solunum cihazı takılan Navalnıy Sibirya'nın Omsk kentindeki bir hastaneye yerleştirildi. İki gün sonra Navalny, daha ileri tedavi için Berlin merkezli Charite kliniğine nakledildi. Daha önce Rusya'da tedavisine bakan doktorlarlar Almanya'ya nakledilmeden önce Navalnıy'ın sisteminde toksik madde bulamadıklarını belirtmişti, ancak Navalnıy'ın yancıları, hasta daha hastaneye kaldırmadan muhalif figürün hükümet tarafından zehirlendiğini açıklamıştı. Daha sonrasından hastanın Noviçok'la zehirlendiği iddiası Almanya cephesinden de geldi, ancak Rusya Almanya'yı bu iddiayı destekleyecek verileri paylaşmamak ve süreci gizli yürütmekle suçluyor.

Rusya, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) 1990'ların başında ülkenin kimyasal silah stoklarının yok edildiğini doğrulamasından bu yana Noviçok grubu maddeler üretmediğinin altını çizdi.

Geçen ay Putin, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yaptığı bir telefon görüşmesinde, Navalnıy etrafındaki durumla ilgili olarak Moskova'ya yönelik asılsız suçlamaların kabul edilemez olduğunu ve durumun açıklığa kavuşturulması için Almanya'nın vaka materyallerini Rusya ile paylaşması gerektiğini söyledi.