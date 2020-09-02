Kremlin: Berlin, Navalnıy'ın 'Noviçok'la zehirlendiği' yönündeki çıkarımlarını bize bildirmedi

Almanya federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, tedavi için Rusya'dan Almanya'ya götürülen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın "Noviçok ile zehirlendiği" sonucuna varıldığını söyledi.

Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Alman ordusunun laboratuvarında yapılan testlerde Navalnıy'ın Noviçok ile zehirlendiğine ilişkin "tartılmasız bulgu"ya ulaştıklarını belirtti. Alman hükümet sözcüsü "Federal hükümet AB ve NATO'daki partnerlerini soruşturmanın sonuçları konusunda bilgilendirecek ve Rusya'nın yanıtı ışığında uygun bir ortak yanıtı görüşecektir" dedi.

Kremlin ise Berlin hükümetinin Navalnıy'ın "zehirlendiği" yönündeki çıkarımlarıyla ilgili Moskova'ya bilgi vermediğini açıkladı. Sputnik’e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Berlin’in Navalnıy’ın Noviçok tipi madde ile "zehirlendiği" yönündeki çıkarımları konusunda Moskova’ya bilgi vermediğini, Rusya’nın söz konusu bilgiye sahip olmadığını ifade etti. Peskov, "Berlin’in Navalnıy’ın Noviçok tipi madde ile ‘zehirlendiği’ yönündeki çıkarımları konusunda Moskova’ya bilgi verip vermediği" sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

20 Ağustos Perşembe günü, Navalnıy'ın Tomsk'tan Moskova'ya seyahat ettiği uçak, uçuş sırasında muhalifin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle acilen Omsk'a inmiş, Navalnıy 1 no'lu acil yardım hastanesine kaldırılmıştı.

Ertesi gün doktorlar, Navalnıy'ın tedavi için Almanya'ya nakledilmesine izin vermişti. Cumartesi günü ise, Navalnıy ve eşi Yulia’yı taşıyan özel bir jet Omsk'tan Berlin'e uçmuş, Navalnıy, Berlin’deki Charite kliniğine yatırılmıştı. Alman doktorlar, ön tanıyı kolinesteraz inhibitörleri grubundan bir madde ile zehirlenme olarak koymuş, ancak maddenin adını açıklamamıştı.

Navalnıy’ın Omsk’ta tedavi gördüğü 1 no’lu acil yardım hastanesinin başhekimi Aleksandr Murahovskiy ise, hastanın kabul edildiği sırada ağırlıklı tanının "zehirlenme" olduğunu, ancak laboratuvar testlerinin bunu doğrulamadığını ifade etmişti.

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