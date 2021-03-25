Kremlin: Batı’nın Rusya’ya baskı politikası değişmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın Rusya’ya baskı uygulamak için kasıtlı bir politika izlediğinin açık olduğunu söyledi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında Peskov, “Rusya’nın bir psikolojik savaşla mı karşı karşıya olduğu” sorusuna “Rusya’yı durdurup bastırmayı amaçlayan kasıtlı bir politika olduğu yeterince açık. Bu halen sürüyor ve çıplak gözle görmek mümkün” diye yanıt verdi.

TASS’ın haberine göre Peskov “Neredeyse zor yoluyla ‘demokrasi’ dayatma girişimleri muhtemelen Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana devam ediyor” dedi.

Peskov “zamanla inceltilen” bu girişimlerde “yeni ve ileri teknolojik araçların da” kullanılmaya başlandığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca sözde “yumuşak gücün” de “alışılmadık ve zorlu hedefler” için kullanıldığını dile getirdi.

Peskov Rusya’nın diğer ülkelerle kültürel ve insani alışverişe değer verdiğini ancak başka ülkelere değerlerin dayatılması girişimlerine karşı olduğunu vurguladı.