Kremlin: Azerbaycan'dan domates ithalatını yasaklama kararı bize danışılmadı

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’un kararı doğrultusunda Rusya Azerbaycan’dan domates alımını bu ülkenin ürünlerinde birtakım tarım zararlıları saptanması sebebiyle bugün itibarıyla durdurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Azerbaycan’dan domates alımının durdurulmasını içeren karara ilişkin soru karşısında, “Rosselhoznadzor’un böyle bir kararı Kremlin’e danışarak alması gerekmiyor. Tabii ki de bu kararların hepsi bakanlar kurulu ile işbirliği içinde alınıyor, bu tip kararlar alınırken uyulması gereken net kriterler bulunuyor” dedi.

Rosselhoznadzor'un bazı tarım zararlılarının tespit edilmiş olması nedeniyle yarından itibaren Antalya ve İzmir’de üretilen domateslerin alımını da durduracağı belirtildi. Rusya'nın ayrıca besin güvenliği endişeleri nedeniyle Ermenistan’ın Armavir bölgesinden de domates almayı bırakacağı kaydedildi.