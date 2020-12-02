Kremlin: Aşıyı ilk Ruslar alacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, öncelikli olarak Rus vatandaşlarına koronavirüse karşı aşı sağlanacağını söyledi.

Peskov, "Doğal olarak Ruslar mutlak bir önceliktir" dedi ve şu anda Rusya'da geliştirilmekte olan yerli üretim aşının ilk etapta Rusların taleplerini karşılayacağını belirtti.

Peskov, "Bu aşının yurtdışından potansiyel tüketicilerinin taleplerine gelince, bunlar esas olarak Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun şu anda yabancı ortaklarla geliştirmekte olduğu üretim zincirleri aracılığıyla sağlanacak" diye konuştu.

Kremlin sözcüsü, Rusya'nın koronavirüse karşı herhangi bir yabancı aşıya ihtiyacı olup olmadığı sorusuna cevap vermeyi ise reddetti ve "Bu hükümetin kriz merkezi meselesi, cevap veremem" dedi.

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'Toplu aşılama Aralık'ta başlayabilir'

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Aralık ayında Rusya'da Covid-19'a karşı toplu aşılamaya başlama imkanı bulunduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılan toplantıda konuşan Golikova, toplu aşılama konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Golikova, "Mevcut imkanlarımızla ilgili bir değerlendirme yaptık. Şu anda sonuçları derliyoruz. Aralık ayında toplu aşılamaya başlama imkanımız var" dedi.

Golikova, şu anda doktorlar ve eğitimciler de dahil olmak üzere öncelikli olarak aşı yapılacak gruplarla ilgili değerlendirme çalışması yapıldığını ekledi.

Rusya, 11 Ağustos'ta yeni koronavirüse karşı dünyanın ilk aşısını tescil ettirdi. Sputnik V adlı aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi ve klinik denemeleri Haziran-Temmuz aylarında başarıyla tamamlandı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, daha önce Rusya'nın 20 ülkeden 1 milyar doz aşı sağlaması için talepler aldığını belirtti.