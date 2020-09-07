Kremlin: Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesini engellemesi riskini görmüyoruz

Navalnıy dosyası üzerine Almanya'dan çeşitli kanalların Rusya'yla olan Nord Stream 2 (Kuzey Akımı 2) boru hattı projesini engelleyebileceğini gündeme getirmesi üzerine Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir risk görmediklerini söyledi.

TASS'ta yer alan habere göre, Peskov, projenin uygulanmasını askıya almaya çağıran bir dizi Alman siyasetçinin açıklamaları hakkında yorum yapması istendiğinde, Kremlin'in bu açıklamaları izlediğini kaydetti.

Peskov, "Şimdi, bu tür her yeni açıklama için, bu tür tekliflerin saçmalığından bahseden iki açıklama çıktığını görüyoruz" dedi.

Daha önce, Almanya’nın Union-90 / Yeşiller partisinin liderleri Nord Stream 2 projesinin sonlandırılmasını talep etmişlerdi. Hür Demokrat Parti, tüm konular netleşene kadar inşaat konusunda geçici bir moratoryum önerdi. Hıristiyan Demokrat Birliği Başkanlığı'na aday olan Friedrich Merz de projenin askıya alınması için konuştu. Parlamentonun ekonomi ve enerji komitesi başkanı Klaus Ernst, projeyi durdurmayı gerekli görmediğini söyledi.

Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 12 ülkeden 100'den fazla şirketin gaz boru hattının yapımına katıldığını hatırlatmıştı. Projenin durdurulmasını talep edenlerin "sonuçlarının farkında olması" gerektiğini vurguladı. Maas ayrıca Moskova'nın Berlin'i projedeki pozisyonunu değiştirmeye zorlamasını istemediğini söyledi.

Merkel doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları gündeminden çıkartmış değil

Reuters'da yer alan bir habere göreyse, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü, Merkel'in boru hattına yaptırım uygulanmasını gündeminden çıkartmadığını söyledi.

Nord Stream 2 boru hattının yüzde 90'ından büyük bölümü tamamlandı ve hattın 2021'in başından itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.