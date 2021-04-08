Kremlin: ABD’yle iyi ilişkileri savunuyoruz ama en kötü senaryoya hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD yönetiminin düşmanca tutumuna karşın iki ülke arasında iyi ilişkiler kurmayı savunmaya devam ettiğini belirtti.

Rusya’nın kimseye karşı bir tehdit oluşturmadığını söyleyen Peskov “Ancak elbette ABD dahil kimsenin bizi tehdit etmesine, bize herhangi bir şeyi dayatmasına ve çıkarlarımıza tecavüz etmesine izin vermeyiz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’nin Rusya’ya karşı yaptırım politikasını “gülünç” diye değerlendirmesinin de yerinde olduğunu dile getiren Peskov, “ABD’nin ülkemize yönelik politikasındaki öngörülemezlik, saldırganlık, kabalık ve samimiyetsizlik bu politikayı tanımlamak için herhangi bir dilin etkili olarak kullanılmasını mümkün kılıyor. Bakan her zaman olduğu gibi ifadelerinde isabetlidir” dedi.

Lavrov ABD'nin her dostça olmayan adımına karşılık vereceklerini belirterek "bunu söylemeye dahi gerek yok" demişti.

'Muhatabınız saldırgansa daima seferber olmalısınız'

Kremlin Sözcüsü “ABD tarafının eylemlerindeki hasmaneliği ve öngörülemezliği bizim en kötü senaryoya hazır olmamızı zorunlu kılıyor. Saldırgan bir zihniyete sahip ve öngörülemez bir muhatabınız varsa daima seferber olmanız gerekir” dedi.

Peskov ayrıca Rusya-ABD ilişkilerinin, bu ilişkilerin medyada sorgulandığından daha küçük bir hacme sahip olduğunu da ifade etti.

ABD merkezli Bloomberg, Washington'un Moskova’ya karşı yaptırımlar getirmeye hazırlandığını ve Rus diplomatlarını sınırdışı etmeyi değerlendirdiğini duyurmuştu. “ABD seçimlerine müdahale” ve "siber saldırılara karşılık" olacağı iddia edilen söz konusu yaptırımların Putin’e yakın kişi ve kurumları kapsayacağı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden 17 Mart’ta ABC’ye verdiği bir söyleşide "Putin’in katil olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna “Evet” diye yanıt vermiş ve “Bedelini ödeyecek” ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmenin ardından Rusya ABD’deki büyükelçisini Moskova’ya çağırmıştı.