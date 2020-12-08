Kredi takip süresine yeni düzenleme

BDDK, kedilerin takibe düşme süresini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamanın süresini 30 Haziran 2021’e uzattığını açıkladı.

Söz konusu düzenleme ihtiyaç kredilerinin yanısıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredileri kapsıyor.