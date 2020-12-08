BDDK, kedilerin takibe düşme süresini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamanın süresini 30 Haziran 2021’e uzattığını açıkladı.
Söz konusu düzenleme ihtiyaç kredilerinin yanısıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredileri kapsıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kredi takip süresine yeni düzenleme
Kredilerin takibe düşme süresini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamanın süresi uzatıldı
Haber Merkezi
BDDK, kedilerin takibe düşme süresini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamanın süresini 30 Haziran 2021’e uzattığını açıkladı.
Söz konusu düzenleme ihtiyaç kredilerinin yanısıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredileri kapsıyor.