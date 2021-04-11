Kredi Garanti Fonu'na AKP Genel Başkan Yardımcıları ve Erdoğan’ın akrabası atandı

AKP’nin, piyasaya kredi servis ederek ekonomide yaşanan tıkanıklıkları aşmak amacıyla kullandığı Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) yönetim kuruluna yapılan son atamalardaki AKP'li yoğunluğu dikkat çekti.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, AKP’li yöneticiler, eski milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık bürokratları bu kurumlara da yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak atanıyor.

TOBB ve KOSGEB’in en yüksek paya sahip olduğu, kamu bankalarının da ortaklık payı bulunduğu Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu’nda şu isimler yönetimde yer alıyor: