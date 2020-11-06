Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch: Faiz artırımı lazım

Fitch'in Türkiye'den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin attığı adımların TL'deki değer kaybını tersine çevirmek için yeterli olmadığını, söyledi.

Winslow, döviz rezervleri ve dış finansman koşullarının ise ağustostaki görünüm indiriminden beri daha fazla bozulmamış olsa da kredi notunun zayıf noktaları olduğunu beirtti.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Winslow, tarihi dip seviyeleri gören TL'de, yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervlerinin yarattığı baskının artması halinde yıl sonuna kadar politika faizinde artırım ihtimalinin 'belirgin derecede' yükseleceğini savundu.

Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ağustos ayında 'negatif'e indirmiş, buna gerekçe olarak azalan döviz rezervlerinden dolayı dış finansman risklerinin artmasını, negatif reel faiz oranlarını, cari açığın artmasına yol açan güçlü kredi büyümesini ve para politikasının bağımsızlığını yitirmesini göstermişti.

Yapısal sorunlar

Emperyalist finans kurumlarının yorum ve müdahaleleri Türk lirasındaki değer kaybını para politikalarına bağlayan içerikte olsa da, ekonominin dışa bağımlılığı burada asıl değişmez neden olarak duruyor.

Üretimin de dış girdilere bağımlı olmasıyla pompalanan yüksek ithalat hacmi ve hemen her sektörde değişmez durum haline gelmiş olan yabancı sermaye bağımlılığı Türk lirasının değeri üzerindeki asıl yapısal tehdit olurken, Fitch benzeri kuruluşların yaptıkları yorumlar zaman zaman uluslararası sermayenin ekonomi yönetiminden talepleri olarak da okunabiliyor.