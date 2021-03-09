Kraliyet'ten Prens Harry ve Meghan Markle'ın iddialarına ilişkin açıklama

Buckingham Sarayı, Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'in Oprah Winfrey'le yaptıkları röportaja ilişkin açıklama yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kraliçe adına yayınlanan bildiride, "Harry ve Meghan'ın son yıllarda zorluklar yaşadıklarını öğrenmek tüm aileyi çok üzdü. Bahsedilen konular, özellikle ırkla ilgili olan, endişe verici. Olaya dair hatırlananlardan bazıları söylenenlerle değişiklik gösterse de, bu konu çok ciddiye alınacak ve aile içinde özel olarak ele alınacak. Harry, Meghan ve Archie her zaman sevilen aile üyeleri olacak" denildi.

'Saray, Prens Andrew'a dönük iddiaları ötelemeye çalışıyor'

Öte yandan, ABD'de kız çocuklarına cinsel saldırı, seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a karşı dava açan kadınlardan bazılarının avukatı olan Gloria Allred, Buckingham Sarayı'nın Markle'ın iddialarını gündem etmesinin, Epstein'la yakın ilişkileri olan Prens Andrew'a dönük iddiaları gündemden düşürmek amacıyla yaptığını ileri sürdü.

Allred, "Prens Alfred hakkındaki iddialar, Markle hakkındaki iddialardan çok daha kötü. Prens Andrew, istismarcı Jeffrey Epstein'la arkadaş olduğunda bir kraliyet üyesiydi. Prince Andrew iş yerince taciz ve zorbalık yapmaktan çok daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya" dedi.

Saray'ın Prens Andrew hakkındaki iddialara yönelik soruşturma açmadığına dikkat çeken Allred, "Buckingham Sarayı neden Prens Andrew hakkında soruşturma başlatmıyor ve iddialara yanıt vermeyen Prens'i kınayan bir açıklama yapmıyor? Neden Prens Andrew, Meghan ve Harry gibi kraliyet unvanlarından men edilmedi?" sorularını sordu.

Meghan Markle'ın babası: Saray bence ırkçılık yapmamıştır

Markle'ın ABD'de yaşayan babası Thomas Markle'sa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kraliyet üyelerine büyük bir saygım var, kraliyet ailesinin ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Bence Britanyalılar ırkçı değildir" dedi.

Good Morning Britain programına katılan baba Markle, kızının iddialarına ilişkin sorulan soruya, "Kraliyet üyelerinden biri öylesine aptal bir soru sormuş olabilir. Bu kadar basit bir durum olabilir" yanıtını verdi.

Medyada hakkında konuşması nedeniyle kızıyla tartışma yaşayan ve kalp ameliyatı gerekçesiyle kızının 2018'deki düğününe katılmayarak, o dönemden bu yana kendisiyle konuşmayan Thomas Markle, medyaya konuşmasından dolayı pişman olduğunu ve affedilmek istediğini söyledi.

Markle, "Her gün basının saldırısına uğruyoruz, herkes hata yapar. Ama ben hiç çıplak bilardo oynamadım ve Hitler gibi giyinmedim" diyerek damadı Prens Harry'i suçladı.

Prens Harry, 2005 yılında bir kostüm partisinde Nazi askeri üniforması giyerek tepki çekmişti.