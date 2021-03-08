'Kraliyet ailesi doğacak çocuğumuzun olası koyu ten renginden endişeleniyordu'

Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, ABD'li sunucu Oprah Winfrey'in programına konuk oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Markle, programda kraliyet ailesini ırkçılık yapmakla suçladı.

Kraliyet ailesinin, kendisinin doğacak ilk çocuğu Archie'nin koyu ten rengine sahip olabileceğinden dolayı endişelerini dile getirdiğini söyleyen Markle, bu dönemde "intiharın eşiğine" geldiğini söyledi.

Markle, kraliyet ailesinin Archie'nin koyu ten rengine sahip olması durumunda kendisine kraliyet unvanı vermemekle ve güvenliğini sağlamamakla tehdit ettiğini aktardı.

Markle, nihayetinde sarayda kendisine kraliyet unvanı verilmediğini ve kraliyet maaşı alamamasından dolayı kendisine oyunculuk kariyerine devam etmesi tavsiyesinde bulunulduğunu söyledi.

Markle'ın ardından söz alan Prens Harry, bu tavır nedeniyle ailesine sert tepki gösterdiğini ve saraydaki durumların iyi sonla bitmeyeceğini o dönem fark ettiğini söyledi.

Kraliyetten ayrılmışlardı

Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, Ocak 2020'de kraliyetteki resmi görevlerini bıraktıklarını açıklamıştı. Sarayı terk etmelerinin ardından ABD'ye yerleşen çift, Los Angeles'ta yaşıyor.