KPSS'nin 'genel kültür' ve 'eğitim bilimleri' oturumları başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle Temmuz ayından bugüne ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yüz binlerce adayın katılımıyla 95 sınav merkezinde yapılıyor.

KPSS "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla saat 10.15'te başladı.

ÖSYM’nin 81 il merkezi ve Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

İkinci oturum olan "Lisans Eğitim Bilimleri" sınavı ise öğleden sonra saat 14.45'te yapılacak. Bu oturumda adaylar 100 dakikada 80 soru çözecek. Alan bilgisi sınavı ise 13 Eylül'de yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sınavda salgına ilişkin alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Buna göre sınav görevlilerinin Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edildi. “Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylar”ın, HES kodlarından belirlenerek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda “Covid-19 durumlarına göre” gruplara ayrıldığı ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındığı kaydedildi. Bu durumda olan adayların SMS ile sınavdan önce bilgilendirildiği açıklandı.

Sınav öncesinde çok sayıda kişi ülke genelinde artan vakalar nedeniyle KPSS’nin yeniden ertelenmesini talep etmişti.