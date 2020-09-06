'Kozmik Oda’ya girilmesine direnen Emekli Tümgeneral Kısacık, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Covid-19’a yakalanan emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık, tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında yaşamını yitirdi. Kısacık devre arkadaşı emekli Albay Mahir İşler’in oğlunun düğününde koronavirüsüyle enfekte olmuştu. Kısacık 16 Ağustos’ta tedavi altına alınmıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre; Kısacık gibi düğüne katılanlardan emekli Albay Mehmet Ali Elçi de Covid-19 nedeniyle halen yoğun bakımda tedavi görüyor.

2009 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast yapacakları iddiasıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda görev yapan bir albay ve bir binbaşı yakalanmıştı. Olay, Ankara Bölge’de savcılar tarafından arama yapılmasının istenmesiyle farklı bir boyut kazanmıştı.

Emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık, Seferberlik Ankara Bölgesi’nde arama yapmak isteyen dönemin özel yetkili savcısı Mustafa Bilgili ve beş savcıya karşı direnmişti. Daha sonra mahkeme kararıyla arama emri gelince, Hakim Kadir Kaya, "kozmik oda"lara girmişti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Savcı Bilgili ve Hakim Kadir Kaya’nın Fethullah Gülen Cemaati üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Bilgili 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Kadir Kaya’nın da yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti.