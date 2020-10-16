Kozmik oda 'kumpası' diyenler unutuyor ama odayı Erdoğan açtırmıştı!

"FETÖ'nün Kozmik Oda soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi."

Anadolu Ajansı, Sabah, Yeni Şafak gibi yayınlar, bugün sonuçlanan Kozmik Oda davasını bu ifadelerle okuyucularına duyurdu.

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AKP'ye yakın haber ajansı ve gazetelerin ortak ifadelerle sunduğu bu davanın hikayesi ise çoktan unutulmuş durumda. Yeniden hatırlatıyoruz...

Ne olmuştu?

Cemaat-AKP ittifakının sürdüğü dönemde, devletin tüm kurumları yeniden yapılandırılırken, "girilemeyen" alanlar tespit edilmiş, oralara yönelik hamleler yapılmıştı.

Bu hamlelerin neredeyse tamamı bir davalar sürecinin ürünü olmuştu.

26 Aralık 2009'da, Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın "Kozmik Oda"sına girilmesi de benzer bir operasyonla gelmişti.

Bu operasyon için aracı olan isim Arınç olacaktı.

19 Aralık 2009'da Arınç'ın evinin önündeki bir araçtan şüphelenilecek, araçta bulunan askerlerin üzerinden Arınç'ın evinin krokisi çıkacaktı. İddia buydu ve bu iddiaya göre Arınç'a suikast hazırlığı vardı.

Bugün "kumpas" manşeti atan yukarıdaki haber kuruluşları, anında suikast haberlerine sarılacak, manşetlerini şöyle süsleyecekti:

Sabah, Yeni Şafak ve Star o dönemde "kumpas" manşetlerini tersten atıyordu...

Kozmik Oda'yı kim açtırdı?

Cemaat davasından şimdilerde cezaevinde olan savcı Mustafa Bilgili, Kozmik Oda'nın bulunduğu binaya giden ve arama yapmak isteyen isim olmuştu.

Bilgili askerlerce engellendi, iki odaya giremeyeceği söylendi ancak askerlerin engellemesine rağmen "bakıp çıkacağım" demeye devam etti.

Geçtiğimiz ay Covid-19’a yakalanan ve hayatını kaybeden emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık, savcının Kozmik Oda'ya girmesini engelleyen isim oldu.

Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, yine dönemin Başbakanı olan Erdoğan'la görüşeceğini, bu görüşmeye kadar odaya kimseyi almamaları talimatı verdi.

Ertesi gün yapılan görüşmede Erdoğan "bizden saklayacak neyiniz var" dedi, Başbuğ ise, "kozmik odaya girilirse devlet sırları ifşa olur" ifadesini kullandı.

Kazanan Erdoğan oldu ve oda Erdoğan'ın talimatıyla açıldı.

Şimdi o gün Cemaat'in devletin gizli bilgilerini ele geçirmek için operasyon yaptığını, kumpas kurduğunu söyleyen yandaş basın ve iktidar, o zamanki ortakları Cemaat'le birlikte adım attıklarını, 'Kozmik Oda'yı birlikte açtıklarını ise çoktan unutmuşa benziyor.

Kritik isim beraat etti: Muharrem Köse

"Kozmik Oda kumpası" davasının bir numaralı ismi olarak gösterilen eski Genelkurmay Müşaviri Albay Muharrem Köse'nin dava kapsamında beraat etmesi ise dikkat çeken bir diğer gelişme oldu.

Köse, 15 Temmuz'un ardından da darbenin en kritik isimlerinden biri haberleriyle gündem olmuş, darbe girişimi sonrası tutuklanmıştı.