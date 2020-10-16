Kozmik Oda davasında karar açıklandı

Kozmik Oda davasında mahkeme kararını açıkladı. 28 sanık 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası aldı.

Haber Merkezi

Kozmik Oda davasında "Türk Silahlı Kuvvetleri personeline kumpas" kurulmasına ilişkin davada 28 sanık 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası aldı.

Eski Genelkurmay Müşaviri Albay Muharrem Köse dahil 54 sanık beraat etti.

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