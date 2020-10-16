Kozmik Oda davasında "Türk Silahlı Kuvvetleri personeline kumpas" kurulmasına ilişkin davada 28 sanık 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası aldı.
Eski Genelkurmay Müşaviri Albay Muharrem Köse dahil 54 sanık beraat etti.
Patronların Ensesindeyiz
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Kozmik Oda davasında karar açıklandı
Kozmik Oda davasında mahkeme kararını açıkladı. 28 sanık 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası aldı.
Haber Merkezi
Kozmik Oda davasında "Türk Silahlı Kuvvetleri personeline kumpas" kurulmasına ilişkin davada 28 sanık 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası aldı.
Eski Genelkurmay Müşaviri Albay Muharrem Köse dahil 54 sanık beraat etti.