Köylüye 'Pislik yapma lan' diyen kaymakam görevden alındı

Konya'da Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Çavuşcugöl Mahallesi'nde kömür ocağı için tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıkan köylülerden yaşlı bir yurttaşa "Pislik yapma lan" diye bağırmasının ardından Konya Valiliği emrine alındı.

Kadiroğlu'nun yerine vali yardımcısı Mehmet Aydın geçici olarak görevlendirildi.

Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada köylülerin kaymakama karşı tahrikte bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada “Toplulukta kolluk kuvvetlerine mukavemet eden, Kaymakam Kadiroğlu’na karşı tahrikte bulunan ve hakaret edenlerle ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır. İstenmeyen bu hadiseden sonra Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya Valiliği emrine alınmıştır. Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Ne olmuştu?

Ilgın'ın Çavuşcugöl Mahallesi'nde tarlalarının kamulaştırılmasını istemeyen köylüler dün şirketin iş makinelerinin tarlalarına girerek çalışma yapmasına karşı traktörleri ile birlikte Çavuşcugöl-Tursunlu karayolunu kapatarak oturma eylemi yaptı.

Jandarmanın müdahalesi sonucu 3 köylü yaralandı. Köylülerden birinin kolu, birinin parmağı kırıldı. Jandarma kolu kırılan kişi ile biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Müdahalenin ardından köylünün talebi üzerine Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu öğleden sonra köye geldi. Kadiroğlu derdini anlatan yaşlı bir köylüye "Pislik yapma lan" diye bağırdı. Jandarma yaşlı köylüyü tutuklamaya çalışınca köylü ayağa kalktı. Ortalığın karışması üzerine kaymakam apar topar aracına bindirilip götürüldü.

Ilgın Çevre Platfomu akşam saatlerinde gözaltıların yeniden başladığını ve devam ettiğini duyurdu.