Köylülerin mera alanına göz diken maden firmasına ret

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Karahayıt Köyü'nde Bilfer Madencilik tarafından işletilen demir zenginleştirme tesisinin köyün mera alanını atık deposu yapmasına İl Mera Komisyonu'ndan onay çıkmadı.

Balıkesir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Karaayıt köyü sınırları içerisindeki mera, yaylak, kışlak, otlak ve çayırların tespit ve tahdit çalışmaları tamamlandı.

Komisyonca yapılan değerlendirme sonucuna göre; tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanan, Ayvalık ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde 104/7 ve 104/1 sayılı parselde toplam 91.81745 dekar alan İl Mera Komisyonu’nun tahsis değişikliği kararına uygun görülmediği tutanağa zaptedildi.

Karayıt Köyü’nde madencilik firmasının depolama alanlarını büyütmek maksadıyla yaptığı tahsis değişikliği başvurusu komisyon tarafından uygun görülmedi.

Bu kararın ardından mera alanlarında (Bulutçeşme, Üç Kabağaç, Beşiktepe ve Karaayıt) bölge hayvancılığının geliştirilmesinin önü açılmış oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin "Bu sonuç sadece Ayvalık Belediyesi'nin başarısı değildir, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çevre örgütleri, süreci takip ederek kararın alınmasında etkili olmuşlardır. Alınan kararın bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.