Köylü 'elektrik duası'na çıktı: AKP ile yürüdük, yorulduk...

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı 30 mahallede elektriklerin günde 12 saat boyunca kesilmesi nedeniyle mahalleli elektrik duasına çıktı. Aşağı Karıncalı Mahallesi’nde bir araya gelen köylüler, "Bu yağmur duası değildir, elektrik duasıdır. Sorunlarımızın çözümü için nereye başvuru yaptıysak, ‘Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (DEDAŞ) ancak Allah’ın gücü yeter’ diyorlar. Biz de Allah’a yalvarıyoruz. Allah’ım bize elektrik ver. Allah’ım bu zulme son ver" diyerek dua etti.

'Yüzbinlerce liralık borç çıkarıyorlar'

ANKA'nın haberine göre, AKP’li olduklarını söyleyen mahalleli, "Ben Ak Partiliyim hepimiz Ak Partiliyiz. Ak Parti ile yürüdük yorulduk, her şey yaptık. Sadece elektrik istiyoruz Dicle zulmüne dur diyoruz” açıklamasını yaptı.

Ziraat Odaları dahil gittikleri hiçbir kurumda sorunlarına çözüm bulunamadığını kaydeden Tüzün, şöyle dua etti:

"Az yaktın diye ceza yazıyorlar. Çok yaktın diye ceza yazıyorlar. Bugün Suruç’ta 30 mahallenin elektriği yok. Kime gidiyorsak tarım sulamadan bizlere yüzbinlerce liralık borç çıkarıyorlar. Ziraat odalarına gidiyoruz ‘kimsenin gücü Dicle Elektrik’e gücü yetmez. Allah’ın gücü ancak yeter’ diyorlar. Amenna Allah’ın gücü her şeye yeter biz de Allah’tan elektrik istiyoruz. Elektriğimiz yok. Yok mu bir yetkili? Bu Dicle Elektrik’in zulmüne kim ‘dur’ diyecek. Yeter artık. Çocuklar elektrik olmadan nasıl uzaktan eğitim yapacaklar. Bugün buraya binlerce kişi toplanırdı sadece maske mesafe gibi Covid tedbirleri nedeniyle 20 kişi toplandık. Bizim elektriğimiz yok biz elektik istiyoruz. Su kalmadı biz temizliği nasıl yapacağız. Yetkilere sesleniyoruz. Yetmedi mi artık?"

'Köy basılır gibi kontrol yapılıyor'

Mahalle sakinleri, jandarmayla yapılan kontroller nedeniyle baygınlık geçiren anneler olduğunu da şöyle anlattı:

“Jandarma ile gelinip köyler basılıyor. Köyün birisinde birkaç jandarma arabası ve sivil araçlarla gidiliyor köy sakinlerinden bir kadıncağızın askerde oğlu var. Oğlunun şehit haberi geldi zannedip kadın fenalık geçirip yere düşüyor. ‘Ne oldu diyor oğluma ne oldu?’ yani jandarmanın işi yok mu Dicle Elektrik’e hizmet verecek."