Köyceğizliler maden yağmasına karşı eylemde

Muğla Köyceğiz'de Alfa-Olivin firmasının Alfa Olivin şirketinin maden ocağının kapasite artırımı yapılması kararı alındı. Bölgede yaşayanlar ve Sandras’ı Koruma Platformu, bugün yapılmak istenen ÇED toplantısına pandemiye rağmen yoğun katılım gösterdi.

Şirketin güvenlik görevlilerinin alan girmek isteyen yurttaşlara HES kodu sorması da tepkilere neden oldu. Toplantıda halkın maden aramasına karşı tutanak tutuldu.

soL'a konuşan Köyceğizliler bölgede maden çalışmalarının genişletilmesine izin vermeyeceklerini, pandeminin fırsata dönüştürülmeye çalışıldığını, dünya çapında kültürel değeri olan Muğla'yı yağmalatmayacaklarını söyledi.