Kosova'da ana muhalefet Vetëvendosje seçimleri büyük farkla kazandı

Kosova'da ülkenin kısa tarihi boyunca iktidar olan UÇK bağlantılı aşırı sağ partiler dün gerçekleştirilen seçimlerde büyük bir yenilgiye uğradı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre sosyal demokrat Vetëvendosje, yüzde 50'nin üzerinde oy alarak tek başına iktidar olmaya hak kazandı.

Kosova menşeli haber ajansı KOHA'nın seçim verilerine göre Vetëvendosje'nin ardından en çok oy alan parti, Lahey'de insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından yargılanan Hashim Thaçi'nin partisi Kosova Demokratik Partisi (Partia Demokratike e Kosovës, PDK) yüzde 15,4 oy alabildi. Onu takiben mevcut Başbakan Avdullah Hoti'nin Kosova Demokratik Birliği (Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK) yüzde 15,1, UÇK lideri eski Başbakan Ramush Haradinaj'ın Gelecek İçin İttifak'ı (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, AAK) yüzde 6,8 ve son olarak insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından tutuklanan Jakup Krasniqi'nin partisi NISMA yüzde 2,9 oy aldı.

Bu durumda 120 koltuklu parlamentoda Vetëvendosje'nin 55 koltuğa sahip olması bekleniyor. Kosova seçim sistemine göre 10 koltuk Sırp partilerine, 10 koltuk diğer azınlık partilerine ait, yani kalan Arnavut partileri 45 koltuğu paylaşacak.

'Geçmiş iktidarlardan intikam peşinde değiliz'

Vetëvendosje'nin büyük zaferinin ardından Priştine'de kutlamalar düzenlenirken hareketin liderleri Albin Kurti ve Cumhurbaşkanı adayı Vjosa Osmani birlikte bir basın açıklaması düzenledi.

Önceki aşırı sağcı iktidarlara karşı "intikam peşinde olmayacaklarını" söyleyen Osmani ve Kurti, "yolsuzluğa karşı ve gerçek eşitlik için mücadele" sözü verdi. Kurti seçimleri bir referandum olarak nitelendirdi.

Vjosa Osmani ve Albin Kurti

PDK, LDK, AAK ve NISMA bugüne kadar 2000'li yılların sonlarına doğru kurulan ülkede her daim iktidar olmuştu. 4'ü de UÇK bağlantılı olan partiler tarafından kurulan hiçbir hükümet bugüne kadar normal seçim süresi olan 4 yıl boyunca iktidarda kalmayı başaramadı.

Kosova'da düzen siyaseti içerisinde Vetëvendosje, UÇK'yla organik bağı olmayan tek parti.

Vetëvendosje, ülkedeki BM idaresine karşı muhalefetiyle öne çıkmıştı. Ancak ABD ve AB'yle olan ilişkiler konusunda bu kadar "radikal" değil.

Ne olmuştu?

2019'da yapılan bir önceki seçimlerde de Vetëvendosje en çok oyu alan parti olmuş ancak 51 gün süren başarısız bir koalisyon hükümetinin parçası olarak faaliyet gösterdikten sonra yerini PDK-LDK koalisyonuna bırakmıştı.

Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesi, Avdullah Hoti liderliğindeki koalisyon hükümetinin, bir milletvekili tarafından yapılan geçersiz oyla göreve getirildiğine karar vererek hükümeti yasadışı ilan etmişti. Bunun üzerine ülkede erken seçimler ilan edildi.

PDK'li Cumhurbaşkanı ve mafya Hashim Thaçi'nin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Lahey'deki mahkeme tarafından süresiz gözaltına alınmasının üzerine Vetëvendosje'nin Cumhurbaşkanı adayı Vjosa Osmani, meclis başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak devralmıştı.

UÇK'lı Thaçi, insan kaçırma, işkence, infaz, organ ticareti gibi suçlamalarla yüz yüze kalmış durumda. Thaçi'nin organ ve uyuşturucu ticareti ağı Türkiye'yi de kapsıyor. UÇK'lıların organ ticareti ülkemizde 2008'de Yılmaz Altun adlı Türkiye vatandaşının havalimanında bayılması üzerine başlatılan soruşturma üzerine gündeme gelmişti.