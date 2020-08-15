Kosova ve Sırbistan müzakereleri ABD kontrolünde devam edecek

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin savaş suçlarından dolayı yargılanmasının önünün açılmasıyla birlikte durmuş olan Kosova-Sırbistan müzakerelerinin yeniden başlayacağı belirtildi.

ABD özel elçisi Richard Grenell Cuma günü Twitter'dan yaptığı açıklamada Kosova ile Sırbistan liderleri arasında 2 Eylül'de Washington'da bir görüşmenin yapılacağını söyledi.

Grenell, “Kosova ve Sırbistan liderlerinin 2 Eylül'de Beyaz Saray'da bir müzakere için bir araya geleceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Duyuru, Kosova'nın müzakere koordinatörü Skënder Hyseni'nin Ağustos ayı başlarında Washington'u ziyaret etmesinin ardından geldi. Hyseni, kamu kaynaklarını yalnızca Grenell ile konuşmak için harcadığı için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Hyseni, Grenell'den "tam destek" sözü aldığını iddia etti. Ancak Ağustos'un başında ABD'nin yeni Almanya Büyükelçisi Albay Douglas Macgregor'un Arnavutlara yönelik düşmanca görüşleri ABD'nin Kosova'ya olan desteğine yönelik soru işaretleri doğurmuştu.

Hem Kosova Başbakanı Avdullah Hoti hem de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in Washington'daki görüşmeye katılımlarını doğruladı. Kosova Başbakanı Hoti, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Kosova ve Sırbistan'ın "iki bağımsız ülke olarak" Washington'da buluşacağını yazdı. Ona göre, toplantı "Kosova ve bölgenin ekonomik perspektifini değiştirecek büyük ekonomik işbirliği projelerine" odaklanacak, bu da Grenell’in diyaloğu siyasi ve ekonomik olmak üzere iki aşamaya ayırma planının yürürlülükte olduğu manasına geliyor.

Kosova sadece Başbakanlık düzeyinde müzakerelere katılıyor çünkü Cumhurbaşkanı Thaçi'nin hakkında gündeme gelen insanlığa karşı işlenen suçlar Thaçi'nin müzakerelerden dışlanmasına neden olmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić Cuma günü Sırbistan menşeli RTV Pink'e verdiği demeçte, Belgrad’ın Kosova’nın bağımsızlığını tanımamasına rağmen Washington’daki müzakerelere gideceğini söyledi.

Vučić, "Sırbistan müzakereleri reddedecek durumda değil, müzakerelere ve ekonomi odaklı görüşmelere katılacağız. Bu bizim için önemli" dedi ve tartışmanın serbest ticaret, demiryolu ve havayolları odaklı olacağını sözlerine ekledi.

Haziran ayında ABD temsilcisi Grenell, görüşmelerin iki aşamalı olacağını söyledi. ABD tarafından kontrol edilen ilk görüşmenin 27 Haziran'da Washington'da başlaması ve ekonomik konulara odaklanması, AB tarafından yönetilen ikinci görüşmelerinse siyasi yönlere odaklanması planlanıyordu.

Ancak 24 Haziran'da Lahey'deki mahkeme tarafından Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin cinayet, insan kaçırma ve işkence de dahil olmak üzere UÇK tarafından yürütülen suçları işlemekle suçlanması, görüşmeleri durma noktasına getirdi.

Müzakereler Brüksel'de 16 Temmuz'da Hoti ve Vučić toplantısıyla yeniden başladı.