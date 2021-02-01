Kosova Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

Trump'ın imzaladığı anlaşmanın ertesinde Kosova, İsrail'le olan diplomatik ilişkilerini fiilen başlattı.

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İsrail ve Kosova bugün gün diplomatik ilişkilere başladı. Kosova'nın ilk adımı işgal altındaki Kudüs'ü İsrail Devleti'nin başkenti olarak tanımak oldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ve Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla arasında Zoom üzerinden düzenlenen törende, ikili ilişkileri tesis eden metne imza attı.

Aşkenazi, Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açma talebini onayladığını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Donald Trump'ın mandası altında Kosova ve Sırbistan tartışmalı bir sözde "barış" anlaşması imzalamış ve iki taraf da alakasız bir biçimde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma tahüdünde bulunmuştu.

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