Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü

Kosova'nın Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde buluştu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'yi İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Bu toplantının fotoğrafları Türkiye cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabında yayınlandı ancak toplantının detaylarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile İstanbul'daki Vahddetin köşkünde bir araya geldi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Thaçi'nin koalisyon ortağı AKR lideri Behgjet Pacolli de toplantıda hazır bulundu.

İki hafta önce, Kosova'nın Washington Anlaşması çerçevesinde İsrail'i tanıma kararına yönelik Erdoğan hükümeti "büyük hayal kırıklığına" uğradığını dile getirmişti.

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Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Türkiye ile stratejik olarak nitelendirdiği ortaklığın güçlendirildiğini duyurdu.

Bir Twitter gönderisinde Thaçi, Recep Tayip Erdoğan ile verimli bir sohbet gerçekleştirdiğini söyledi.

Thaçi, "Erdoğan'a, ikili işbirliği, bölgesel ve küresel meseleler de dahil olmak üzere, karşılıklı ilgi alanına giren tüm konularda sıcak misafirperverliği ve verimli sohbetler için minnettarım. Ülkelerimiz dostane ilişkilere sahipler ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirecekler" dedi.

Thaçi'nin hakkında insan kaçırma, organ kaçakçılığı, 100'e yakın cinayet de dahil olmak üzere bir dizi savaş suçu ve insanlığa karşı suça ilişkin dava devam ediyor.

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